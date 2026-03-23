China intervine pe piața energiei: creșterea prețurilor la carburanți, limitată temporar
Autoritățile din China au anunțat introducerea unui plafon pentru majorarea prețurilor la carburanți, într-o încercare de a proteja consumatorii în contextul scumpirilor accelerate de pe piața globală a petrolului.
Măsura vine pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, relatează AFP.
Prețul țițeiului a urcat semnificativ după izbucnirea conflictului de la finalul lunii februarie, declanșat de loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iran. Situația a fost amplificată de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol.
Ultima ajustare a prețurilor interne în China a avut loc pe 9 martie, însă între timp cotațiile internaționale au crescut puternic, potrivit Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă.
Instituția a transmis că noile măsuri sunt temporare și urmăresc limitarea impactului acestor scumpiri asupra populației și economiei. Oficialii subliniază că intervenția are rolul de a menține stabilitatea economică și socială, fără a modifica mecanismul general de formare a prețurilor la produsele petroliere rafinate.
Citește și:
- 18:36 - Donald Trump vorbește despre „schimbare de regim” în Iran și amenință cu noi atacuri
- 18:03 - George Simion, atac direct la PSD: "Realitatea este că USR este la guvernare cu PSD, de fapt sunt mână în mână!"
- 17:23 - Acordul Uniunea Europeană – Mercosur intră în vigoare provizoriu: taxe vamale eliminate rapid pentru mai multe produse
- 17:01 - Criză la Tottenham Hotspur: antrenorul lui Radu Drăgușin, pus la zid: „Nu poate continua!”
