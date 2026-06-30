Actualitate· 1 min citire

Cod galben de inundații în mai multe județe: hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterii debitelor

Inundații

Inundații

Scris deIonuț Nichita
Publicat30 iun. 2026, 15:15
Actualizat30 iun. 2026, 15:39

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații, valabilă până miercuri, 1 iulie, la ora 12:00, pentru mai multe râuri din țară, pe fondul precipitațiilor abundente prognozate.

Specialiștii avertizează că există risc de scurgeri importante de pe versanți, formarea de torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe cursurile mici de apă. În unele zone sunt posibile creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu depășirea cotelor de atenție și apariția unor inundații locale.

Avertizarea vizează bazinele hidrografice ale râurilor Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Târnava Mare, Mureș, Olt, Argeș și Dâmbovița.

Sunt afectate sectoare de râuri din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, Alba, Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt, Dolj și Dâmbovița.

Hidrologii recomandă populației din zonele vizate să urmărească informările autorităților și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă în perioadele cu fenomene meteo severe, întrucât viiturile se pot forma într-un interval foarte scurt.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cod galbeninundatii

Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe