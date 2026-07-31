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Actualitate· 1 min citire
Cristi Chivu, ironie savuroasă înainte de Inter – Manchester City: „Ar fi frumos să mai cumpărați și de la noi”
Cristi Chivu
Cristi Chivu a atras atenția la conferința de presă premergătoare amicalului dintre Inter și Manchester City, după ce a făcut o glumă pe seama sumelor uriașe investite de cluburile din Premier League în transferurile interne.
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