Donald Trump: „Nu contează acordul cu Iranul. America câștigă oricum”

Donald Trump a declarat că nu este preocupat de rezultatul negocierilor cu Iranul, susținând că Statele Unite se află într-o poziție de forță indiferent de deznodământ.

„Indiferent ce se va întâmpla, noi câștigăm”, a spus liderul de la Casa Albă, în timp ce la Islamabad aveau loc discuții de pace între cele două părți.

Întrebat despre posibilitatea unui acord sau despre deblocarea activelor iraniene, Trump a insistat că SUA au deja avantajul: „Am învins complet acea țară. Au încercat diverse acțiuni, dar le-am distrus capacitățile”.

Președintele american a subliniat că, din punctul său de vedere, un acord nu este esențial: „Poate că vor încheia unul, poate că nu. Mie nu-mi pasă. Din perspectiva Americii, noi câștigăm oricum”.

Declarațiile vin într-un context tensionat, după negocieri dificile și amenințări reciproce între Washington și Teheran, pe fondul conflictului din regiune.