Elon Musk, vizat de o anchetă electorală în SUA. Acuzații după ce a oferit cecuri de câte un milion de dolari unor alegători

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 19:29

Elon Musk se află în centrul unui nou scandal în Statele Unite, după ce o comisie electorală din statul Wisconsin a concluzionat că miliardarul ar fi încălcat legislația electorală prin oferirea unor cecuri de câte un milion de dolari unor alegători în timpul alegerilor pentru Curtea Supremă a statului, desfășurate în 2025.

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