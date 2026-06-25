Advertising
Actualitate· 1 min citire
Exclusiv la „Culisele Statului Paralel”: Călin Georgescu, față în față cu Anca Alexandrescu, duminică de la 20:55
Culisele Statului Paralel: Anca Alexandrescu / Călin Georgescu
Duminică seară, de la ora 20:55, Călin Georgescu revine față în față cu Anca Alexandrescu, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:10Circulație oprită pe Podul Prieteniei sâmbătă: care este motivul și cât vor dura restricțiile
- 12:36Urmărire ca în filme în Vaslui! Un șofer fără permis s-a izbit violent de un sens giratoriu
- 11:46Atenționare de călătorie pentru Serbia emisă de MAE: sunt anunțate proteste în Belgrad și alte orașe
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News