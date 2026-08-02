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Economie· 1 min citire
Carburanții s-au scumpit din nou, motorina este la un pas de 11 lei/litru
FOTO: Arhivă
Prețurile carburanților cresc de la o zi la alta și suntem aproape de noi recorduri! Motorina este tot mai aproape de 11 lei pe litru, iar cea premium e la un pas de a ajunge la 12 lei. Între timp, experții avertizează că penuria în benzinării ar putea apărea mai repede de cât ne așteptăm. România are oficial stocuri petroliere pentru aproximativ 90 de zile, însă această cifră, repetată fără explicaţii, poate crea o falsă senzaţie de securitate.
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