Furtuna Nils, pornită din Oceanul Atlantic, a făcut ravagii în vestul Franţei

Furtuna Nils, pornită din Oceanul Atlantic, a făcut ravagii miercuri noapte în vestul Franţei, iar în prezent se îndreaptă spre sud, unde mai multe zone se află sub alertă cod roşu de vânt violent şi precipitaţii abundente.

Corespondenţă de la Paris - Reporter: Daniela Coman - ”Un bărbat şi-a pierdut viaţa. Un şofer de camion peste care a căzut un copac. 850.000 de abonaţi particulari sunt lipsiţi de electricitate, după ce liniile de curent au fost avariate de rafalele de vânt care au depăşit în unele locuri 160 de kilometri pe oră. Numeroşi arbori au fost scoşi din rădăcină, blocând drumurile şi căile ferate.

Niciun tren nu mai circulă înspre oraşele din sud-vestul Franţei, iar traficul este puternic perturbat pe partea vestică a ţării şi parţial în sud. Pe autostrăzile şi drumurile din zonele cele mai afectate de intemperii a fost interzisă circulaţia camioanelor, pentru a evita accidentele şi a lăsa cale liberă intervenţiilor de urgenţă.

Insula Corsica rămâne practic izolată din cauza furtunii Nils. Încă de miercuri au fost anulate numeroase curse în transportul aerian, maritim şi chiar local. Cod roşu de avalanşă în Alpii Francezi, unde riscul este clasat la maximum 5 din 5.

Cea mai mare staţiune de sporturi de iarnă, La Plagne, a fost total închisă, iar altele parţial, deocamdată. O excepţie în ultimii 10 ani. Furtuna va aduce joi un strat suplimentar de până la un metru şi jumătate peste zăpada existentă, fiind în pericol şi câteva localităţi. Autorităţile repetă apelurile la prudenţă. În zonele cu cod roşu, şcolile au fost închise, iar locuitorilor li s-a recomandat să rămână acasă.”