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Actualitate· 1 min citire
Grevă japoneză în sănătate. Sindicaliștii Sanitas amenință cu greva generală
9 iun. 2026, 08:46
Nemulțumiri ale angajaților din Sănătate
Articol scris de Scris de Realitatea de Vaslui
Sursă: realitatea.net
Angajații din sănătate și asistență socială afiliați Federației Sanitas protestează marți prin grevă japoneză, nemulțumiți de prevederile Legii salarizării. Sindicaliștii avertizează că, în lipsa unui dialog cu autoritățile, ar putea declanșa greva generală.
”Ne dorim soluţii, nu conflicte!”, spun sindicaliştii.
Printre principalele revendicări ale Federației SANITAS se numără majorarea valorii de referință la 4.325 de lei, corectarea coeficienților de salarizare, menținerea sporului de tură la 15% și a celui de 100% pentru munca prestată în weekend, dar și încadrarea personalului TESA în aceeași anexă cu personalul sanitar.
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