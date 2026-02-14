Imagini de coșmar la Curtea de Argeș: zeci de pești morți plutesc pe lacul de lângă Fântâna lui Manole - FOTO

Imagini dezolante în apropiere de Curtea de Argeș

Imagini dezolante în apropiere de Curtea de Argeș. Locuitorii din zonă trag un semnal de alarmă după ce pe lacul de la Fântâna lui Manole au apărut numeroși pești morți. O postare virală trage un semnal de alarmă legat de aspectul, dar și de mirosul emanat de cadavrele plutitoare.

Oamenii se întreabă dacă moartea peștilor are legătură cu problemele recente privind alimentarea cu apă sau dacă este vorba despre o posibilă contaminare a lacului. „Oare din ce cauză au murit acești pești? Din cauza apei din conducta orașului sau i-a otrăvit cineva?”, a întreabat un localnic într-un mesaj postat pe Facebook.

Cine răspunde pentru curățarea lacului?

Pe lângă îngrijorarea privind calitatea apei, locuitorii reclamă și lipsa intervenției autorităților. Lacul nu a fost curățat, iar peștii morți plutesc la suprafață, reprezentând un risc pentru sănătate și un pericol pentru copii și animale de companie.

Oamenii cer ca instituțiile responsabile să intervină rapid, să explice cauza fenomenului și să ia măsuri pentru a preveni repetarea situației. „Poate vede cineva responsabil postarea și ia măsuri imediat”, a transmis autorul mesajului.