Jafuri de o cruzime rară: Percheziții în Vaslui, la cererea Germaniei, pentru hoți care își legau victimele

Percheziții în Vaslui, la cererea autorităților germane, într-un dosar de jafuri violente cu prejudiciu de peste 2,5 milioane de euro

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins în județul Vaslui într-un dosar de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, ancheta fiind derulată în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Germania. Oamenii legii au efectuat miercuri șapte percheziții domiciliare, în paralel cu alte operațiuni desfășurate pe teritoriul Franței, într-o cauză ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea unor tâlhării calificate cu consecințe deosebit de grave.

Potrivit DIICOT și Poliției Române, investigația este coordonată de Procuratura Stuttgart, care a stabilit că, în lunile ianuarie, septembrie și decembrie 2025, mai mulți suspecți — printre care și cetățeni români — ar fi pătruns în locuințele unor victime și le-ar fi amenințat cu moartea pentru a le obliga să predea bunurile de valoare. Anchetatorii spun că proprietarii erau forțați să deschidă seifurile în care păstrau bijuterii și bani, iar după comiterea jafurilor, suspecții îi imobilizau, legându-i pentru a împiedica alertarea rapidă a autorităților.

Prejudiciul total provocat în urma acestor fapte depășește 2,5 milioane de euro.

În urma perchezițiilor din România, au fost ridicate mai multe probe importante: bijuterii, inclusiv inele, brățări și coliere, ceasuri de lux, unele inscripționate cu numele persoanelor vătămate, dar și monede, haine, genți și importante sume de bani — 71.000 de euro, 12.000 de dolari și 300 de franci elvețieni. De asemenea, anchetatorii au găsit dispozitive de stocare a datelor, arme deținute ilegal, inclusiv pistoale, muniție, arme albe și alte obiecte relevante pentru dosar.

Totodată, au fost puse în aplicare patru mandate europene de arestare emise pe numele unor suspecți români. La operațiune au participat și șapte polițiști germani din cadrul Poliției Stuttgart și Tomerl, în timp ce suportul tehnic a fost asigurat de trei specialiști EUROPOL. Acțiunea a beneficiat și de sprijinul trupelor speciale și al jandarmilor din Vaslui.