Legea salarizării, din nou în dezbatere! Promisiuni după negocieri tensionate cu sindicatele MAI și MApN

După discuțiile purtate cu reprezentanții din Sănătate și Educație, vineri au avut loc consultări și cu sindicatele din domeniul Apărării și ordinii publice, în cadrul dezbaterilor privind noua Lege a Salarizării.

Reprezentanții angajaților din MAI, MApN și din structurile de informații au adus în discuție o serie de nemulțumiri legate de forma actuală a proiectului legislativ, aflat încă în dezbatere publică și supus modificărilor.

Una dintre principalele probleme semnalate a fost lipsa unor date complete privind salariile aflate în plată, ceea ce, potrivit sindicatelor, poate duce la dezechilibre în aplicarea noii grile. În forma actuală, proiectul ar favoriza mai degrabă funcțiile de conducere, în detrimentul angajaților aflați la început de carieră.

De asemenea, au fost ridicate probleme legate de eliminarea sau modificarea unor sporuri specifice. Printre acestea se numără norma de hrană, care nu s-ar mai regăsi în noua variantă, precum și schimbările propuse pentru plata muncii în weekend, unde se discută o sumă fixă pe oră, în contrast cu actualele procente din salariu.

Reprezentanții Ministerului Muncii au transmis că proiectul va fi ajustat în urma negocierilor, astfel încât să țină cont de complexitatea fiecărei categorii profesionale și de specificul activităților din sistem.

Discuțiile vor continua și săptămâna viitoare, când sunt așteptate la consultări sindicatele din administrația publică și din sistemul de justiție.