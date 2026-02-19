Actualitate· 1 min citire
Minerii protestează astăzi în fața Guvernului
19 feb. 2026, 09:58
Actualizat: 19 feb. 2026, 09:58
Minerii protestează astăzi în fața Guvernului
Articol scris de Scris de Realitatea de Vaslui
Aceștia cer venituri compensatorii și tichete de masă
Se anunță proteste uriașe astăzi în Capitală. Minerii vin în București pentru a scanda în fața guvernului Bolojan. Aceștia cer venituri de completare pentru ultimii patru ani în care au fost disponibilizați și acordarea tichetelor de masă. Aceștia vor protesta atât în fața Ministerului Energiei, cât și în Piața Victoriei.
Sindicaliștii precizează că la acțiune vor participa sute de persoane. Sindicaliștii acuză încălcarea contractelor individuale de munca ale salariaților din Complexul Energetic Oltenia, prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă. De asemenea, aceștia amenință cu greva foamei dacă nu-și vor recăpăta beneficiile.
Citește și:
- 09:55 - A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:31 - Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
- 08:15 - Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News