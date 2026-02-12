O dronă a fost descoperită între Tuzla și Costinești

Alertă la malul mării

O nouă alertă de securitate pe litoralul românesc: o dronă a fost descoperită joi dimineață pe plaja dintre localitățile Costinești și Tuzla. Autoritățile au securizat imediat zona și au demarat o amplă procedură de verificare pentru a stabili proveniența aparatului de zbor și dacă acesta prezintă vreun pericol pentru populație.

Joi, un nou aparat de zbor fără pilot a fost identificat pe plaja dintre Costinești și Tuzla, declanșând o intervenție imediată a autorităților pentru securizarea zonei și demararea verificărilor tehnice. Acest incident vine la scurt timp după ce, luni seară, fragmente similare au fost găsite și pe plaja din stațiunea Mamaia.

Incidentul din Mamaia: Alertă în zona hotelului Victoria

Luni, 9 februarie, Poliția de Frontieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la prezența unor resturi metalice suspecte în zona hotelului Victoria din Mamaia. Echipele sosite la fața locului au confirmat că fragmentele aparțin unui aparat de zbor neidentificat. Deși situația a creat îngrijorare, reprezentanții MApN au precizat că procedura de ridicare a elementelor a fost una obișnuită, nefiind necesară o intervenție specializată de urgență a geniștilor militari.

Explicația MApN: Exercițiul multinațional „Dynamic Front”

Pentru a clarifica originea acestor resturi, Ministerul Apărării Naționale a emis un comunicat prin care face legătura între fragmentele găsite și exercițiile militare desfășurate recent în poligonul Capu Midia.

În săptămâna 2-6 februarie, în cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, forțe armate din Germania, Franța, Italia și SUA au executat trageri de luptă asupra unor „ținte aeriene de unică folosință”.

Conform MApN, contextul tehnic al descoperirilor este următorul:

Sisteme utilizate: Au fost lansate rachete sol-aer de tip Mistral (Franța), precum și sisteme Stinger și Avenger (SUA).

Tipuri de ținte: Militarii au vizat drone de tip SQ-20 și Outlaw MQM170-G2, aparate folosite exclusiv pentru antrenament, fără încărcătură explozivă.

Rezultatul tragerilor: Toate țintele au fost doborâte deasupra mării, în sectorul poligonului.

Concluzia autorităților: Resturi aduse de valuri

Specialiștii militari susțin că există o probabilitate foarte mare ca fragmentele descoperite atât la Mamaia, cât și cele găsite joi între Costinești și Tuzla, să fie resturi ale acestor ținte doborâte în timpul exercițiului, pe care curenții maritimi și valurile le-au împins ulterior către mal.

Deși aparatele sunt inofensive, autoritățile continuă să monitorizeze linia țărmului și recomandă cetățenilor să raporteze orice obiect suspect, fără a încerca să îl manipuleze.