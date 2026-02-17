Actualitate· 1 min citire
O fetiță de doar două luni din Vaslui a murit după ce medicii au diagnosticat-o greșit
17 feb. 2026, 12:28
Actualizat: 17 feb. 2026, 12:28
O fetiță de doar două luni din Vaslui a murit după ce medicii au diagnosticat-o greșit
Articol scris de Scris de Realitatea de Vaslui
O fetiță de doar două luni din Vaslui a murit la spital
O fetiță de doar două luni din Vaslui a murit la spital după ce medicii i-ar fi administrat un tratament greșit. Micuța a fost internată timp de o săptămână până a fost transferată la Iași, la cererea părinților, conform Realitatea PLUS.
Medicii din Vaslui i-au pus trei diagnostice diferite, însă, de fapt fetița avea plămânul drept infectat, diagnostic stabilit abia la Iași. Medicii au încercat să extragă puroiul, însă nu au mai reușit. Personalul medical din Iași a susținut că dacă diagnosticul corect ar fi fost pus din primele zile, cea mică ar fi supraviețuit.
Citește și:
- 09:55 - A murit Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf
- 08:33 - George Simion va fi prezent joi la protestul minerilor din Târgu Jiu - VIDEO
- 08:31 - Călin Georgescu, apel la unitate națională: „Sâmbătă, România plantează! Ziua Sădirii Arborelui, pentru binele țării și spre slava lui Dumnezeu”
- 08:15 - Atenționare de călătorie de la MAE. Transportul public dintr-o țară europeană, paralizat de o grevă națională
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News