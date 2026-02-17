O fetiță de doar două luni din Vaslui a murit după ce medicii au diagnosticat-o greșit

O fetiță de doar două luni din Vaslui a murit la spital

O fetiță de doar două luni din Vaslui a murit la spital după ce medicii i-ar fi administrat un tratament greșit. Micuța a fost internată timp de o săptămână până a fost transferată la Iași, la cererea părinților, conform Realitatea PLUS.

Medicii din Vaslui i-au pus trei diagnostice diferite, însă, de fapt fetița avea plămânul drept infectat, diagnostic stabilit abia la Iași. Medicii au încercat să extragă puroiul, însă nu au mai reușit. Personalul medical din Iași a susținut că dacă diagnosticul corect ar fi fost pus din primele zile, cea mică ar fi supraviețuit.