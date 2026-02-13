Actualitate· 1 min citire

O nouă dronă a fost găsită pe plaja din zona localităţii Tuzla

13 feb. 2026, 09:44
Actualizat: 13 feb. 2026, 09:44
O nouă dronă a fost găsită pe plaja din zona localităţii Tuzla

O nouă dronă a fost găsită pe plaja din zona localităţii Tuzla

Articol scris de Realitatea de Vaslui

Poliţiştii de frontieră au descoperit drona în urma unui apel la 112

O dronă a fost găsită joi pe plaja din zona localităţii Tuzla.

Garda de Coastă care s-a deplasat la faţa locului a transmis că aparatul de zbor fără pilot nu are inscripţii vizibile, iar cercetarea în acest caz a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Poliţiştii de frontieră au descoperit drona în urma unui apel venit la numărul unic de urgenţă 112.

Fragmente dintr-o altă dronă au fost descoperite şi luni seara pe plaja din Mamaia.

Ulterior, Ministerul Apărării a transmis că, în săptămâna anterioară, în poligonul Capu Midia, a avut loc un exerciţiu cu trageri de luptă asupra unor "ţinte aeriene de unică folosinţă", iar toate ţintele de tip dronă, fără încărcătură, au fost doborâte deasupra mării.

Citește și:

Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate