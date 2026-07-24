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Oana Țoiu, reacție după doborârea dronei în județul Buzău: „Prima dată când o dronă este interceptată și distrusă în spațiul aerian național”

Oana Toiu

Oana Toiu

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat24 iul. 2026, 12:31
SursăRealitatea.net

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a reacționat după ce un pilot român aflat la bordul unui avion F-16 a doborât o dronă care intrase fără autorizație în spațiul aerian al României. Incidentul s-a produs la ora 11:02, deasupra unei zone nepopulate din județul Buzău.

Potrivit ministrului, este pentru prima dată când o dronă este interceptată și distrusă în spațiul aerian național. Oana Țoiu a lăudat intervenția pilotului român, reacția Forțelor Armate și coordonarea cu avioanele Eurofighter italiene aflate în misiune de Poliție Aeriană NATO.

Resturile dronei sunt analizate

„Acest succes este rezultatul unui pilot dedicat, al răspunsului rapid al Forțelor Armate Române și al coordonării perfecte cu avioanele Eurofighter italiene aflate în misiune de Poliție Aeriană NATO”, a transmis Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a precizat că zona în care a căzut drona și resturile acesteia sunt analizate. În urma incidentului, autoritățile au reafirmat că vor continua investițiile în sisteme moderne de apărare aeriană și anti-dronă.

Oana Țoiu: Vom proteja cetățenii

Oana Țoiu a transmis că România își va proteja spațiul aerian și va continua să sprijine eforturile internaționale pentru apărarea civililor din statele vecine.

„Calea către o securitate sporită este calea către pace la frontiera noastră. Vom proteja cetățenii noștri și vom sprijini eforturile internaționale de a-i ajuta pe vecinii noștri, care protejează vieți civile nevinovate împotriva acestor atacuri ilegale”, a declarat ministrul de Externe.

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