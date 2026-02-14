Pârtiile de la Sinaia, luate cu asalt de turiști, în prima zi a vacanței elevilor șI Valentine's Day. Nu mai sunt locuri în parcare - FOTO
Aglomerație în prima zi a vacanței intersemestriale a elevilor. Circa 2.500 de vizitatori au ajuns sâmbătă pe domeniul schiabil din Sinaia, unde aproape 20 de pârtii sunt deschise și funcționale, potrivit datelor furnizate de Transport Urban Sinaia.
Afluxul mare de turiști a dus la ocuparea completă a parcării de la gondolă, la Cota 1.000, încă de la primele ore ale dimineții. În plus, majoritatea monitorilor de schi nu mai au locuri disponibile, pe fondul vacanței elevilor.
Agitație specifică de weekend se înregistrează și pe alte domenii schiabile din Valea Prahovei, precum Kalinderu (Bușteni), Sorica și Cazacu (Azuga), unde condițiile de zăpadă atrag la rândul lor numeroși pasionați ai sporturilor de iarnă.
Printre pârtiile accesibile se numără Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Floare de Colț, Panoramic, Dorului 1 și 2, Cocora, Genune, Călugărul 1–3, Vâlcel, Variantă, Drumul de Vară, Târle și Carp. Ultimele două sunt pârtii negre, recomandate exclusiv schiorilor avansați, avertizează administratorii domeniului.
