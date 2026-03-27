Poliţia Locală: Amenzi de 55.000 de lei pentru 11 restaurante şi baruri unde se fuma în interior

Restaurantele au fost verificate de poliţiştii locali ai Direcţiei Control pe parcursul nopţii trecute.

Poliţia Locală a Capitalei a aplicat amenzi în valoare totală de 55.000 de lei pentru 11 restaurante, terase şi baruri unde se fuma în interior.



Controalele au acoperit o arie mare, de la Şoseaua Nordului şi Herăstrău, până la Bd. Magheru şi zona Mântuleasa - Popa Nan, informează Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, pe Facebook.



'Toate au fost verificate de poliţiştii locali ai Direcţiei Control pe parcursul nopţii trecute. Din 17 unităţi controlate, în 11 am găsit astfel de probleme', transmite sursa citată.



Conform Legii nr. 349/2002, sancţiunile pentru fumatul în spaţii publice închise sunt progresive:



- prima abatere: amendă 5.000 de lei;

- doua abatere: amendă 10.000 de lei şi suspendarea activităţii până la rezolvarea problemei;

- a treia abatere: amendă 15.000 lei şi închiderea unităţii.

