Profesor din Vaslui cere în instanță acordarea titlului de Cetățean de Onoare și suspendarea primarului

Profesorul Dumitru Marin a contestat în instanță refuzul autorităților locale din Vaslui de a-i acorda titlul de Cetățean de Onoare, cerând și suspendarea primarului Lucian Braniște.
Instanța a dispus suspendarea cauzei din cauza nerespectării unor obligații procedurale. Cererea inițială fusese depusă în numele societății SC Cvintet Te-Ra, deși solicitările privind suspendarea primarului și acordarea titlului îl priveau pe Dumitru Marin în calitate de persoană fizică.
Contestația la Tribunalul Vaslui
Potrivit informațiilor prezentate de Mediafax, profesorul a depus o solicitare prin care cere suspendarea din funcție a primarului și obligarea Consiliului Local Vaslui să-i acorde distincția. În documente, Marin invocă contribuția sa la viața culturală a județului și menționează revista „Meridianul Cultural Românesc”, despre care susține că are 1 311 colaboratori din 33 de țări.
Profesorul a solicitat și „pedepsirea conform legii” a primarului Lucian Braniște, pe care l-a acuzat că se crede mai presus de lege. El a argumentat că administrația locală ar fi refuzat dialogul cu reprezentanții publicației sale și nu ar fi permis organizarea unor lansări de carte în cadrul evenimentelor culturale ale municipiului.
Reacția Consiliului Local
La ședința Consiliului Local Vaslui, profesorul a contestat modul în care instituția este reprezentată în proces. El a susținut că mandatul acordat juristului urmărește apărarea simultană a instituției, a primarului și a Consiliului Local.
Consiliera locală Luminița Vârlan i-a răspuns că dosarul candidaturii sale a fost analizat în Comisia de Cultură și Învățământ, unde s-a constatat că lipsesc documente necesare.
Vârlan l-a îndemnat totodată pe profesor să adopte un ton mai moderat: „Mă faceți să îmi fie rușine că mi-ați fost profesor”.