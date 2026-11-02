Profesor din Vaslui cere în instanță acordarea titlului de Cetățean de Onoare și suspendarea primarului

Publicat 2 nov. 2026, 17:26 Sursă g4media

Profesorul Dumitru Marin a contestat în instanță refuzul autorităților locale din Vaslui de a-i acorda titlul de Cetățean de Onoare, cerând și suspendarea primarului Lucian Braniște.

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