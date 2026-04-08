Realitatea PLUS a cerut rediscutarea deciziei CNA. Avocat: ”Măsura este excesivă. Dacă nu se revocă, mergem în instanță”

Televiziunea Poporului a cerut rediscutarea deciziei CNA de a ne închide postul. Avocații Realitatea PLUS au motivat cererea prin faptul că au existat mai multe nereguli procedurale cu privire la hotărârea Consiliului Național al Audiovizualului. Mai mult, tot ei au depus și dovezile conform cărora obligațiile financiare ale postului erau deja achitate înainte de luarea deciziei. Măsura CNA va fi contestată și în instanță.

Conform cererii de rediscutare a măsurii luate de CNA, formulată de avocații Realitatea PLUS, „la momentul adoptării deciziei de către Consiliu, amenzile avute în vedere erau deja achitate de societatea noastră, iar obligațiile pecuniare care au stat la baza discuției erau stinse. În aceste condiții, măsura adoptată reflectă o aplicare excesiv de formală a textului de lege, cu ignorarea situației juridice reale existente la data votului”.

În această hotărâre, pronunțată într-o cauză având ca obiect tot retragerea unei licențe audiovizuale în temeiul art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 504/2002, instanța supremă a statuat că textul legal nu trebuie interpretat într-un sens strict, care să impună automat retragerea licenței și în cazul în care amenda a fost plătită după expirarea termenului de 6 luni, dar înainte de luarea unei decizii de către Consiliu.

”Măsura este una excesivă în condițiile în care postul de televiziune a făcut dovada în timpul ședinței și anterior luării deciziei că a achitat toate amenzile, inclusiv cele puse în discuție din 2024. S-ar putea să fie repusă în discuție sancțiunea, însă, practic am foarte mici așteptări din partea Consiliului, întrucât fiecare cerere de rediscutare a unei sancțiuni pe care postul Realitatea a promovat-o către CNA a fost o formalitate din partea CNA rediscutarea. Adică au ascultat și la revedere, n-au făcut absolut nimic. Adică n-au luat în considerare niciun argument suplimentar adus de noi”, a declarat Ioan Georgescu, avocat Realitatea PLUS.

În cazul în care CNA nu-și schimbă decizia, Realitatea Plus va cere judecarea măsurii în instanță.

”Pentru CNA și pentru membrii CNA personal este important să se rediscute această sancțiune care s-a dat, din câte înțeleg, doar pentru neplata amenzilor, nu pentru altceva. Pentru că, dacă această decizie nu se rediscută, nu se revocă de către CNA, atunci o să intervină niște responsabilități juridice și chiar penale, nu numai civile, extrem de severe”, a spus Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR.

Măsura luată de CNA a venit brusc, în ciuda faptului că pe ordinea de zi nu era trecuta retragerea licenței vreunui post. În acel moment, trei dintre membrii consiliului au părăsit ședința.

”Au cerut o amânare a termenului orar, ca să spun așa, și care a fost stabilit pentru ora 14:00. Până la ora 14:00, avocatul Realității TV a prezentat dovezile că amenzile, absolut toate, în integralitatea lor, fuseseră achitate. Deci nu mai putem să mai vorbim despre aplicarea vreunui articol”, a spus avocatul Georgiu Coman.