România, lovită de caniculă și furtuni violente: urmează temperaturi de 37 de grade, vijelii și grindină - HARTA

Publicat 16 iul. 2026, 10:31 Sursă Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 16 iulie, mai multe avertizări de cod galben de caniculă și instabilitate atmosferică. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica până sâmbătă seară, în timp ce mai multe regiuni vor fi afectate de ploi torențiale, vijelii și grindină.

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