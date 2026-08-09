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Românii au luat cu asalt litoralul și muntele. Coloane de mașini pe șosele

Litoral

Litoral

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 17:25

Weekendul se încheie cu aglomerație pe mai multe dintre șoselele care duc spre litoral și stațiunile montane. Duminică după-amiază, traficul s-a intensificat în mai multe zone turistice din țară.

Potrivit Centrului Infotrafic, șoferii întâmpină probleme în special pe principalele rute către mare și munte, unde numărul mare de autoturisme a dus la formarea unor coloane.

Trafic intens spre litoral

Pe Autostrada A2, una dintre cele mai folosite șosele în această perioadă, traficul este aglomerat pe anumite tronsoane, în special pe sensul către București, pe măsură ce turiștii se întorc de la mare.

Probleme sunt și pe alte drumuri importante din zona litoralului, unde timpul de deplasare poate crește din cauza numărului mare de mașini.

Și cei care au ales muntele au parte de trafic intens. Pe principalele șosele turistice din zona montană s-au format coloane, iar circulația se desfășoară cu dificultate în anumite puncte.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să păstreze distanța dintre mașini și să ia în calcul rute alternative acolo unde acestea sunt disponibile.

Autoritățile monitorizează în permanență traficul și intervin pentru fluidizarea circulației în zonele în care se formează aglomerații.

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