Românii se pregătesc pentru cel mai sumbru scenariu, odată cu alerta energetică

România trăiește sub amenințarea unei crize energetice fără precedent. Autoritățile vin cu primele explicații și încearcă să liniștească populația și susțin că alerta energetică nu va aduce, pentru moment, facturi mai mari. Românii sunt sătui de promisiuni și nu mai au încredere. După luni întregi de scumpiri, oamenii au ajuns la capătul puterilor și se pregătesc de un nou scenariu, penele de curent.
„Suntem bătrâni, pensionari, cu pensii mici, bolnavi. Avem și noi acolo puțină mâncărică la frigider. Oprește curentul la o ladă frigorifică. Înainte plăteam 74 lei, acum 145, 160, același consum. Nu aer condiționat, că nu ne permitem. Nu avem bani să facem.”
” În cazul unei pene de curent, ce veți face? Care este măsura de siguranță de urgență?”
”Am instalate de soțul, cu toate că e bolnav, niște becuri cu o sforicică. Atunci când tragi, se aprinde. Lanterne pe colo, pe colo și, cu Dumnezeu înainte.”
Oamenii se pregătesc pentru cel mai negru scenariu. Sistemul energetic este pe butuci, iar România curând s-ar putea confrunta cu pene repetate de curent.
„Consumul pe care îl avem acum, respectiv consumul care există și producția în zonă, chiar dacă suntem la limită din acest punct de vedere, situația este cumva funcțională. Critică, dar funcțională. Dacă centrala de la Kozlodui se oprește, abia atunci începe o situație critică pentru România”, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie.
Autoritatile dau asigurări că declararea alertei energetice nu înseamnă automat scumpirea facturilor pentru consumatorii casnici.
Potrivit acestora, majoritatea românilor au contracte de furnizare cu preț fix, astfel că măsura nu produce, în acest moment, modificări ale tarifelor plătite de populație
Autoritățile spun că alerta energetică este o măsură preventivă, luată pentru gestionarea situației create de scăderea accentuată a debitului Dunării și de impactul asupra producției de energie. Însă românii nu mai au încredere în promisiuni pentru că de câteva luni plata facturilor a devenit o povară greu de dus.
„Da, fac economie la energie. Nu mai folosesc televizorul. Becurile... aprind doar becul de alarmă. O să îmi iau o lanternă, să pot să am, sau lumânări”
„Vă pregătiți de acum, că tot s-a anunțat?”
”Da, da, îmi iau.”
”Fiind la muncă 8 ore pe zi, mare energie nu consumăm. Autoritățile consider că ar fi trebuit să se ocupe de ani în urmă de chestia asta, să nu ajungem aici. În caz de blackout, ne adaptăm. Nu vreau să mă gândesc. Așa am trăit pe vremea comunismului. Aș vrea să nu ne îndreptăm acolo. Ar fi păcat.”
”Aerul nu îl folosim ziua, doar două ore seara”
”În cazul unei pene de curent, ce veți face?”
„Nu știu. Nici nu vreau să mă gândesc că va fi așa ceva. O să ieșim în stradă, asta o să facem.”