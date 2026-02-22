Scandal pe Aeroportul Otopeni. O mamă acuză un tratament abuziv

Sursă: realitatea.net

Un incident tensionat petrecut sâmbătă, 21 februarie, la poarta de îmbarcare a unui zbor către Londra, a scos la iveală discrepanțe majore între mărturia unei pasagere și raportul oficial al autorităților aeronautice.

Raluca Bădiceanu, mama unui copil de 6 ani diagnosticat cu ADHD, reclamă o intervenție brutală și disproporționată a polițiștilor, în timp ce Poliția de Frontieră susține că a intervenit pentru a restabili ordinea publică în fața unui comportament violent.

Conflictul a izbucnit pe fondul unor întârzieri repetate ale cursei, care au prelungit așteptarea pasagerilor cu peste două ore fără explicații clare din partea transportatorului.

Ce reclamă femeia agresată pe Aeroportul Otopeni

Conform declarației Ralucăi Bădiceanu, frustrarea cauzată de lipsa comunicării a determinat-o să adreseze o întrebare ironică personalului de la sol cu privire la activitatea căpitanului, fapt ce a dus inițial la refuzul îmbarcării sale. Deși ulterior i s-a permis accesul, femeia susține că la intrarea în avion a fost interceptată de agenți de poliție într-un mod traumatizant pentru fiul său cu nevoi speciale, pe care îl ținea în brațe, catalogând întreaga acțiune drept un abuz lipsit de empatie.

Varianta oficială de la Poliția de Frontieră

De cealaltă parte, reprezentanții Poliției de Frontieră din cadrul P.T.F. Aeroport Henri Coandă prezintă o variantă diferită a evenimentelor. Într-un comunicat oficial, instituția precizează că intervenția a fost solicitată după ce comandantul aeronavei a refuzat îmbarcarea unei familii formate din doi adulți și un minor, din cauza unui comportament agresiv verbal manifestat față de personalul de bord. Autoritățile afirmă că, la sosirea polițiștilor, adulții ar fi continuat manifestările violente și ar fi încercat să blocheze operațiunile de închidere a aeronavei, forțând agenții să procedeze la extragerea bărbatului din avion.

În data de 20.02.2025, polițiștii de frontieră din cadrul P.T.F. Aeroport Henri Coandă au intervenit pentru sprijinirea unei mame care a sesizat faptul că minorul său, s-a rătăcit în aeroport.

Imediat după primirea sesizării, polițiștii de frontieră au anunțat toate forțele de cooperare de la nivelul aeroportului și au demarat activități de căutare. Minorul a fost identificat în scurt timp, în apropierea zonei de acces către spațiul public al aeroportului, fiind în siguranță și predat mamei sale.

Situația evidențiază rolul permanent al polițiștilor de frontieră în asigurarea unui climat de siguranță în zona aeroportuară și în acordarea de sprijin persoanelor aflate în dificultate.

Totodată, în ultima perioadă, la nivelul aeroporturilor internaționale se înregistrează tot mai multe situații în care pasageri manifestă un comportament neadecvat față de personalul companiilor aeriene sau față de ceilalți călători, fapt care determină, în unele cazuri, refuzul îmbarcării de către comandantul aeronavei, în conformitate cu atribuțiile legale ale acestuia. În astfel de situații, polițiștii de frontieră intervin pentru restabilirea ordinii și pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a activităților aeroportuare, fiind aplicate sancțiuni contravenționale conform prevederilor legale.

De la începutul anului, polițiștii de frontieră de la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 84000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Codului Aerian, în sensul ca pasagerii sancționați au săvârșit acte de violență fizică sau verbală asupra altor persoane aflate în perimetrul aeroportului.

Cel mai recent caz de acest tip a avut loc la P.T.F. Aeroport Henri Coandă, la poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinația Londra, când o familie formată din doi adulți și un minor a fost refuzată la îmbarcare de către comandantul aeronavei, ca urmare a comportamentului agresiv verbal manifestat de adulți față de personalul companiei aeriene.

La sosirea polițiștilor de frontieră, persoanele adulte au continuat manifestările agresive și au încercat să împiedice operațiunile de închidere a aeronavei, blocând accesul și tulburând ordinea publică. Întrucât bărbatul a avut un comportament violent și nu s-a conformat solicitărilor legale, acesta a fost extras din aeronavǎ.

Minorul a rămas permanent în prezența mamei sale, polițiștii de frontieră având în vedere protejarea celor douǎ persoanelor. În cauzǎ, au fost aplicate sancțiuni contravenționale, conform Codului Aerian.

Recomandăm pasagerilor să adopte un comportament responsabil și respectuos pe durata prezenței în aeroport, în timpul procedurilor de îmbarcare și pe parcursul zborului, astfel încât siguranța și confortul tuturor persoanelor implicate să nu fie afectate.”

În timp ce Raluca Bădiceanu susține că deține înregistrări video care dovedesc nevinovăția sa și tratamentul nejustificat la care a fost supusă, Poliția de Frontieră subliniază că minorul a rămas în permanență sub protecția mamei sale în timpul procedurilor. Instituția a raportat aplicarea unor sancțiuni contravenționale conform Codului Aerian, menționând că de la începutul anului au fost aplicate deja 21 de astfel de amenzi, în valoare totală de 84.000 de lei, pentru acte de violență verbală sau fizică în perimetrul aeroportuar.

În prezent, pasagera solicită o anchetă internă și compensații pentru prejudiciul moral, în timp ce autoritățile își mențin recomandarea către călători de a adopta un comportament responsabil pentru a nu periclita siguranța zborurilor.