Schimbare bruscă de vreme în România: cod galben de vânt, răcire și rafale de 90 km/h. Când revin temperaturile de 35 de grade

Publicat 6 sept. 2026, 10:20 Sursă Realitatea PLUS

România are parte duminică de o schimbare semnificativă a vremii. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat la Realitatea PLUS că mai multe regiuni sunt vizate de intensificări puternice ale vântului, în timp ce temperaturile vor scădea mai ales în jumătatea de nord a țării.

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