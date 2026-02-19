Topul salariilor în 2026. Domeniile unde românii câștigă peste 1.500 de euro net

Sectoarele unde veniturile abia trec de 3.900 de lei

După un an 2025 în care salariile au stagnat, începutul lui 2026 arată clar direcția în care se mișcă piața muncii: candidații sunt mult mai atenți la pachetul salarial, iar diferențele dintre domenii sunt tot mai vizibile.

O analiză realizată de o platformă de recrutare arată că IT-ul continuă să domine topul veniturilor, cu o medie netă națională de 8.000 de lei, echivalentul a peste 1.500 de euro. Creșterea este de aproximativ 15% față de anul precedent, semn că sectorul rămâne unul dintre cele mai dinamice și mai competitive.

Petrol & gaze, automatizări și inginerie – domenii unde salariile se apropie de vârful clasamentului

Pe lângă IT, alte câteva sectoare reușesc să ofere venituri considerabile. În petrol și gaze, salariul mediu net ajunge la 6.800 de lei, în timp ce în automatizări media este de 6.200 de lei. Construcțiile, auditul & consultanța și ingineria se aliniază la același nivel, fiecare cu o medie de 6.000 de lei.

Un nou intrat surprinzător în zona veniturilor mari este domeniul crewing & casino, care a urcat rapid în top, cu o medie netă de 6.000 de lei. Acest sector angajează constant și atrage candidați prin pachete salariale competitive.

În prezent, platforma de recrutare afișează 1.500 de joburi în IT, 400 în petrol & gaze, 1.700 în construcții, 1.400 în inginerie și aproape 1.000 de poziții în crewing & casino.

La polul opus: domeniile unde salariile rămân cele mai mici

Sectoarele cu cele mai reduse venituri sunt și cele care angajează masiv. În saloanele și clinicile de înfrumusețare, media netă este de 3.900 de lei, iar în pază și protecție veniturile se situează în jurul valorii de 4.000 de lei.

Retailul și call-center/BPO se află în aceeași zonă, cu salarii medii de 4.200 de lei. Deși specialiștii și managerii din aceste domenii pot câștiga sume comparabile cu cele din sectoarele bine plătite, numărul mare de angajați entry-level trage media în jos, explică Roxana Drăghici.

Situații similare apar și în industria alimentară, unde salariul mediu net este de 4.500 de lei, sau în turism, unde media ajunge la 4.400 de lei.

Diferențe mari între regiuni: Bucureștiul conduce detașat

La nivel geografic, Capitala rămâne lider absolut, cu o medie salarială de 6.000 de lei lunar. Clujul ocupă locul al doilea, cu 5.500 de lei, urmat de Timiș, unde media este de 5.100 de lei.

Există însă și județe unde salariile abia depășesc pragul de 4.000 de lei sau chiar rămân sub acesta. Vasluiul are o medie de 3.800 de lei, iar Vrancea, Vâlcea, Suceava și Caraș-Severin se situează în jurul valorii de 4.000 de lei.

2026 începe cu o piață a muncii polarizată

Diferențele dintre domenii și regiuni sunt tot mai evidente, iar candidații sunt mai atenți ca oricând la pachetul salarial și la beneficiile oferite. IT-ul continuă să fie locomotiva veniturilor mari, în timp ce sectoarele cu volum ridicat de angajări rămân în zona salariilor modeste.

