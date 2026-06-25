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Actualitate· 1 min citire
Urmărire ca în filme în Vaslui! Un șofer fără permis s-a izbit violent de un sens giratoriu
Poliție
Urmărire spectaculoasă pe străzile din Vaslui, după ce un bărbat care nu deținea permis de conducere a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Cursa s-a încheiat violent, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un sens giratoriu.
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