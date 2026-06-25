Actualitate· 1 min citire

Urmărire ca în filme în Vaslui! Un șofer fără permis s-a izbit violent de un sens giratoriu

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 12:36

Urmărire spectaculoasă pe străzile din Vaslui, după ce un bărbat care nu deținea permis de conducere a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Cursa s-a încheiat violent, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un sens giratoriu.

Totul a început în momentul în care agenții au observat un autoturism care circula cu luminile de întâlnire stinse și au încercat să îl oprească. Șoferul nu a respectat indicațiile și a accelerat, declanșând o urmărire pe mai multe străzi din oraș.

Goana s-a terminat atunci când bărbatul a pierdut controlul volanului, a ajuns pe spațiul verde al unui sens giratoriu și a lovit o autoutilitară staționată.

Polițiștii au intervenit imediat și i-au imobilizat atât pe șofer, cât și pe cei doi pasageri aflați în autoturism. În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul aflat la volan nu avea permis de conducere, fiind deschis un dosar penal în acest caz.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Vasluiurmarire

Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe