Vaslui: Un bărbat de 87 de ani, acuzat că a urmărit o fetiță de 10 ani și a încercat să o ademenească la un hotel

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 sept. 2026, 09:18

Un bărbat de 87 de ani este acuzat de Poliție că ar fi urmărit o fetiță de 10 ani în centrul Vasluiului și ar fi încercat să o convingă să meargă cu el la un hotel. Copila plecase cu bicicleta până la un magazin, iar potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul ar fi urmărit-o și ar fi abordat-o la ieșirea din magazin, oferindu-i o bomboană.

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