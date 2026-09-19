Vaslui: Un bărbat de 87 de ani, acuzat că a urmărit o fetiță de 10 ani și a încercat să o ademenească la un hotel

Un bărbat de 87 de ani este acuzat de Poliție că ar fi urmărit o fetiță de 10 ani în centrul Vasluiului și ar fi încercat să o convingă să meargă cu el la un hotel. Copila plecase cu bicicleta până la un magazin, iar potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul ar fi urmărit-o și ar fi abordat-o la ieșirea din magazin, oferindu-i o bomboană.
Fetița a refuzat și le-a povestit părinților ce s-a întâmplat
Un caz care a stârnit îngrijorare în Vaslui este anchetat de polițiști, după ce un bărbat în vârstă de 87 de ani ar fi urmărit o fetiță de 10 ani și ar fi încercat să o convingă să îl însoțească la un hotel. Copila ar fi fost abordată după ce a mers cu bicicleta la un magazin din centrul orașului.
Potrivit informațiilor disponibile, citate de presa locală, incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile ar indica faptul că bărbatul ar fi urmărit-o pe copilă până în zona magazinului, iar ulterior ar fi abordat-o la ieșire.
Bărbatul i-ar fi oferit fetiței o bomboană, spun martorii, și ar fi încercat să o convingă să meargă împreună cu el la un hotel. Copila a refuzat și, după ce a ajuns acasă, le-ar fi relatat părinților cele întâmplate.
Familia a alertat poliția, iar oamenii legii au început verificările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și care au fost intențiile bărbatului.
Un echipaj de poliție s-ar fi deplasat ulterior la hotel pentru a discuta cu acesta. Anchetatorii verifică inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere și declarațiile persoanelor care ar putea avea informații despre incident.
Un al doilea incident, reclamat în același weekend
În cadrul verificărilor a apărut și informația privind un alt incident în care ar fi fost implicat bărbatul de 87 de ani.
O angajată a hotelului ar fi sesizat autoritățile, susținând că acesta ar fi încercat să o introducă cu forța într-o cameră. Polițiștii verifică și această sesizare pentru a stabili dacă există o legătură între cele două situații.
Deocamdată, cercetările sunt în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie verificate de anchetatori.
Polițiștii continuă să strângă informații pentru a clarifica circumstanțele în care s-ar fi produs cele două incidente și pentru a stabili eventualele măsuri legale.