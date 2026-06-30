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Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane

Arena Națională

Arena Națională

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 16:37

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care modifică regulile privind organizarea competițiilor sportive, introducând mai multe măsuri menite să crească siguranța spectatorilor și să îmbunătățească experiența acestora pe stadioane.

Una dintre cele mai importante schimbări permite comercializarea și consumul băuturilor slab alcoolizate, cu un conținut de cel mult 5,5% alcool, în interiorul arenelor sportive.

Acestea vor putea fi vândute exclusiv în pahare din hârtie sau din plastic, în timp ce băuturile cu un conținut mai mare de alcool rămân interzise.

Noua lege stabilește și reguli mai stricte privind siguranța spectatorilor. Organizatorii vor fi obligați să mențină deschise toate căile de evacuare pe durata evenimentelor și să asigure supravegherea acestora prin agenți de ordine special desemnați, pentru a facilita evacuarea rapidă în situații de urgență.

Actul normativ introduce și obligații privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, care vor beneficia de locuri dedicate în tribune și de grupuri sanitare adaptate.

Totodată, organizatorii vor trebui să informeze spectatorii, prin materiale distribuite înaintea evenimentelor, cu privire la regulile de acces, obiectele interzise și sancțiunile aplicabile în cazul încălcării regulamentului.

O altă noutate este posibilitatea amenajării unor sectoare de tip „safe standing”, unde suporterii vor putea urmări meciurile din picioare, în condiții de siguranță. Aceste zone vor putea ocupa până la 10% din capacitatea peluzei gazdelor pe stadioanele omologate pentru competiții naționale și internaționale.

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