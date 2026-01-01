VIDEO Momente de panică la Revelion, în Timişoara: artificii scăpate de sub control, în centrul orașului

Momente de panică la Revelion, în Timişoara: artificii scăpate de sub control, în centrul orașului

Un incident s-a produs în noaptea de Revelion, în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, unde primăria a organizat petrecerea de Anul Nou.

Mai multe artificii au explodat la joasă înălţime, în noaptea dintre ani, la Timişoara, iar o parte dintre oamenii aflaţi în Piaţa Victoriei, acolo unde Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion, au fugit înspăimântaţi.

Primele informaţii arată că în urma incidentului nimeni nu a fost rănit.

Primăria Timişoara a organizat petrecerea de Revelion în Piaţa Victoriei, iar pe scenă au urcat Phaser, Ruslana şi Lupii lui Calancea.