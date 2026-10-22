6 din 10 companii din România au probleme financiare. Ce riscuri le amenință în următoarele 12 luni
Companii cu probleme financiare
Șase din zece companii din România au cel puțin două vulnerabilități financiare. Află ce riscuri amenință firmele și ce sectoare sunt mai expuse.
Șase din zece companii din România se confruntă cu cel puțin două vulnerabilități financiare care le pot afecta lichiditatea, profitul și capacitatea de dezvoltare. Potrivit unei analize realizate de firma de consultanță TPC Concept, subcapitalizarea, datoriile ridicate și presiunea asupra capitalului de lucru se numără printre principalele probleme ale mediului de afaceri. Comerțul, construcțiile, transporturile și o parte din industria prelucrătoare sunt printre sectoarele în care aceste riscuri sunt mai vizibile.
Care sunt principalele probleme financiare ale companiilor din România
Analiza TPC Concept identifică șase vulnerabilități care pot slăbi situația financiară a firmelor și le pot limita capacitatea de a face față unor perioade dificile.
Prima este subcapitalizarea, care reduce resursele disponibile pentru investiții și capacitatea companiilor de a absorbi șocuri economice. O altă problemă este îndatorarea ridicată, mai ales atunci când firmele depind de finanțări pe termen scurt sau de creditul furnizor.
Presiunea asupra capitalului de lucru reprezintă un risc suplimentar. Creanțele neîncasate, stocurile care se vând greu și obligațiile pe termen scurt pot bloca banii necesari funcționării afacerii.
Printre celelalte vulnerabilități se numără utilizarea ineficientă a activelor, politicile salariale și de dezvoltare insuficient de competitive și profitabilitatea redusă. Marjele mici lasă companiilor puțin spațiu de manevră atunci când costurile cresc sau cererea scade.
Comerțul, construcțiile și transporturile, printre sectoarele vulnerabile
Companiile din comerț, construcții, transporturi și o parte din industria prelucrătoare sunt expuse unor presiuni mai mari, potrivit analizei. În aceste domenii, marjele reduse, costurile fixe ridicate și necesarul mare de capital de lucru pot amplifica rapid problemele atunci când încasările întârzie.
Totuși, vulnerabilitățile nu afectează toate firmele dintr-un sector în aceeași măsură. Rezultatele depind de modul în care fiecare companie își gestionează resursele, datoriile și strategia de dezvoltare.
De ce o firmă poate avea profit, dar să rămână fără bani
Cifra de afaceri în creștere și profitul nu garantează automat o situație financiară solidă. O companie poate vinde mai mult, dar să acumuleze simultan facturi neîncasate, stocuri și datorii pe termen scurt.
De exemplu, dacă vânzările cresc cu 10%, dar creanțele se majorează cu 30%, iar stocurile cu 25%, afacerea poate avea nevoie de tot mai mulți bani pentru a-și susține activitatea. În acest context, profitul contabil nu înseamnă neapărat că firma dispune de numerarul necesar pentru plata furnizorilor, salariilor și taxelor.
Sorin Spiridon, fondator TPC Concept, atrage atenția că riscurile pot fi observate mai ușor atunci când indicatorii financiari sunt analizați împreună și urmăriți în timp, nu doar la finalul unui an.
Semnale de avertizare pe care antreprenorii nu ar trebui să le ignore
Pentru a identifica din timp dezechilibrele, companiile ar trebui să urmărească evoluția indicatorilor financiari pe o perioadă de doi-trei ani, recomandă TPC Concept.
Printre semnalele care pot indica probleme se numără:
Creșterea creanțelor și întârzierea încasării facturilor.
Acumularea stocurilor cu rotație redusă.
Majorarea datoriilor pe termen scurt.
Creșterea activelor într-un ritm mai rapid decât afacerea.
Reducerea capitalurilor proprii.
Profitabilitatea scăzută și diminuarea rezervelor financiare.
Aceste evoluții pot indica o presiune tot mai mare asupra numerarului, chiar și în cazul firmelor care continuă să raporteze profit.
Ce sectoare au perspective de dezvoltare
În paralel cu riscurile identificate, TPC Concept indică infrastructura, energia, logistica, producția industrială, tehnologia și digitalizarea printre domeniile cu potențial de dezvoltare.
Perspectivele unui sector nu garantează însă succesul fiecărei companii. Performanța depinde de mediul economic, de strategia aleasă și de capacitatea organizației de a o transforma în rezultate concrete.
Analiza subliniază astfel importanța monitorizării constante a situației financiare. Identificarea timpurie a problemelor de capitalizare, lichiditate și îndatorare poate ajuta companiile să își evalueze mai bine riscurile și să ia decizii înainte ca dezechilibrele să se agraveze.
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