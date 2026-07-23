Adrian Câciu trage un semnal de alarmă: „Elefantul din încăpere este inflația!” România riscă să piardă 7,3 miliarde de euro

Publicat 23 iul. 2026, 12:27 Sursă Realitatea.net

Deputatul PSD Adrian Câciu susține că principala problemă a economiei nu este noua Lege a salarizării, ci inflația ridicată și dobânzile mari plătite de stat. El avertizează că România ar putea achita în plus aproximativ 7,3 miliarde de euro pentru împrumuturi, dacă nu sunt luate măsuri pentru reducerea inflației.

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