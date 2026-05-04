Euro, tot mai aproape de pragul 5,2 lei

Luni dimineață, moneda europeană era cotată în jurul valorii de 5,1973 lei, după ce în sesiunea anterioară atinsese chiar 5,2170 lei pe piețele externe.

Moneda europeană a atins, luni, un nou maxim istoric în raport cu leul.

Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,1998 lei pentru un euro.

Evoluția confirmă tendința de depreciere accelerată a monedei naționale, pe fondul incertitudinilor politice și al presiunilor economice.

Piața a testat pragul de 5,2 lei

Înainte de publicarea cursului oficial, euro depășise deja nivelul de 5,2 lei în tranzacțiile din piață, coborând ușor sub acest prag chiar înainte de ora anunțului. Mișcarea sugerează o intervenție limitată a BNR, cel mai probabil prin vânzare de valută pentru temperarea fluctuațiilor.

Încă de vineri, când piața locală era închisă, euro a trecut de 5,2 lei în tranzacțiile internaționale.

Explicațiile deprecierii leului

Specialiștii pun presiunea pe leu pe seama unui cumul de factori, precum instabilitatea politică internă, riscul diminuării fondurilor europene și creșterea costurilor de finanțare ale statului.

Criza politică, amplificată de ieșirea PSD de la guvernare și depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR, a alimentat incertitudinea în rândul investitorilor.

Dobânzile cresc, semnal de îngrijorare

În paralel, randamentele titlurilor de stat românești au urcat la aproximativ 7,4%, un nivel comparabil cu cel din vara anului trecut. Creșterea dobânzilor indică o percepție de risc mai ridicată asupra economiei României și face împrumuturile statului mai costisitoare.

Evoluția actuală amintește de episoadele de volatilitate din 2025. După primul tur al alegerilor prezidențiale, în care liderul AUR George Simion s-a clasat pe primul loc, leul s-a depreciat rapid, iar dobânzile au urcat temporar până la 8,5%.