Guvernul Niculescu vrea ca Statul să nu mai ceara acte pe care le are deja

Guvernul Luca Niculescu a depus joi seara la Parlament Programul de guvernare 2026-2028, care prevede adoptarea Legii guvernanței digitale integrate. Legea impune principiul „o singură dată”, astfel încât cetățenii nu vor mai trebui să prezinte documente pe care statul le deține deja.
Conform documentului, nomenclatoarele registrelor de bază vor fi adoptate și va fi operaționalizată Platforma Națională de Interoperabilitate, conform Legii nr. 242/2022. Aceste măsuri constituie condiția tehnică pentru aplicarea principiului „o singură dată”.
Executivul anunță adoptarea normelor tehnice comune pentru arhitectură, interoperabilitate și date, precum și a unei biblioteci publice de componente software reutilizabile. Proiectele digitale care nu respectă standardele naționale nu vor mai primi finanțare din bugetul de stat sau din fonduri europene.
Registrul aplicațiilor informatice devine public și va include și aplicațiile de inteligență artificială utilizate în administrație. Programul prevede, de asemenea, implementarea Regulamentului european privind guvernanța datelor și consolidarea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) pentru intermedierea datelor.
În primele 100 de zile de la începutul mandatului, orice sistem informatic nou sau modernizarea majoră din administrația centrală va fi găzduit implicit în Cloud-ul Privat Guvernamental. Excepțiile se vor acorda doar pe baza unei justificări tehnice avizate.
Sistemele existente vor migra etapizat, în funcție de criticitate și de ciclul de viață al echipamentelor. Procesul va fi accelerat printr-un plan trimestrial cu jaloane, publicat și monitorizat la nivelul Guvernului, pornind de la 9 din 41 de aplicații migrate în martie 2026.
Executivul a precizat că vor fi efectuate audituri periodice ale consumului de resurse, cu cote și raportare pe instituție. Securitatea aplicațiilor migrate va fi evaluată împreună cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, iar platforma va fi retehnologizată fără întreruperea serviciilor.
Reglementări pentru inteligența artificială
Programul prevede implementarea coerentă a Regulamentului european privind inteligența artificială (AI Act). Se vor stabili reguli unitare pentru selectarea, testarea, achiziția și utilizarea soluțiilor de AI în administrație, cu protecția drepturilor fundamentale.
Va fi creat un mediu controlat de testare (sandbox) pentru servicii bazate pe identitate digitală, inteligență artificială și schimb securizat de date. Se vor lansa și programe pilot de AI în sectorul public, inclusiv hub-uri de inovare și hackatoane publice.
La ADR se va dezvolta infrastructura de calcul pentru modelele de inteligență artificială din administrație și se va înființa Corpul inginerilor AI din administrația publică. Vor fi achiziționate centralizat instrumente de inteligență artificială generativă pentru funcționarii publici, însoțite de un ghid unitar de utilizare și de reguli stricte privind protecția datelor personale.
Securitate cibernetică
Guvernul va implementa efectiv Regulamentul european privind reziliența cibernetică, cu obligații de raportare aplicabile din decembrie 2027, și Directiva NIS2. Se vor întări reziliența infrastructurilor critice și se va promova igiena cibernetică la toate nivelurile.
Ghidul de securitate cibernetică din 2021 va fi actualizat, iar în administrație se vor introduce un barometru instituțional al securității cibernetice și programe de alfabetizare cibernetică. În sectorul energetic, va fi operaționalizat CRISCE, centrul de răspuns la incidente cibernetice, iar companiile naționale își vor constitui echipe de monitorizare și răspuns (SOC și CSIRT).