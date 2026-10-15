Pensiile s-ar putea indexeaza din ianuarie 2027. Ce creșteri vor fi

Pensiile civile și militare vor fi indexate din 1 ianuarie 2027, potrivit anunțului făcut de Sorin Grindeanu. Creșterile mediate se situează între 190 și 280 de lei, în funcție de procentul final aprobat.
Partidul Social Democrat (PSD) a intrat în coaliția de guvernare condusă de Luca Niculescu, propunându-l pe Florin Manole pentru funcția de ministru al Muncii. PNL și UDMR vor vota investirea noului executiv până la finalul acestei săptămâni.
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat vineri seara că pensiile civile și militare vor fi indexate începând cu 1 ianuarie 2027. Liderul social-democrat a precizat că măsura include și creșterea valorii punctului de pensie, precum și eliminarea contribuției asiguratorii pentru sănătate (CASS) pentru mame, veterani de război și urmașii acestora.
Valoarea actuală a punctului de referință este de 81 de lei. Procentul exact de indexare nu a fost încă stabilit, existând o diferență de poziție între ministerul Muncii și cel al Finanțelor.
PSD solicită aplicarea cotei maxime prevăzute de lege, de 10%. Această variantă ar genera o creștere medie a pensiilor cu 280 de lei. În schimb, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care își păstrează portofoliul în noul guvern, susține o indexare de maximum 7%, echivalentă cu o creștere medie de 190 de lei.
Pentru a finanța o indexare de 10% în 2027, ar fi necesară o suplimentare a bugetului pensiilor cu 13 miliarde de lei, sumă care nu este inclusă în actuala legea bugetului. Florin Manole, viitorul ministru al Muncii, a menționat că bugetul Casei Naționale de Pensii este proiectat să crească cu 12 miliarde de lei în anul următor.