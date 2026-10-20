Rabla Auto 2026: AFM a aprobat mii de ecotichete. Ce sume pot primi românii pentru o mașină nouă
Programul Rabla
AFM a aprobat 2.749 de ecotichete Rabla Auto 2026, în valoare de 33,78 milioane de lei. Află ce sume pot primi românii pentru mașini noi.
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) continuă aprobarea dosarelor depuse în cadrul programului Rabla Auto 2026, destinat persoanelor fizice care vor să își înlocuiască mașinile vechi cu autovehicule noi, mai puțin poluante.
În cea mai recentă rundă de aprobare anunțată la 2 septembrie 2026, instituția a validat 2.749 de ecotichete, cu o valoare totală de peste 33,78 milioane de lei. Finanțarea se acordă în funcție de tipul autovehiculului nou achiziționat și de categoria de propulsie eligibilă.
Rabla Auto 2026: câte ecotichete a aprobat AFM
Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, cele 2.749 de ecotichete aprobate în această etapă însumează 33.782.500 de lei.
Programul Rabla Auto urmărește înnoirea parcului auto din România și încurajarea achiziției de vehicule cu un impact mai redus asupra mediului. Persoanele fizice pot beneficia de sprijin financiar pentru cumpărarea unor autoturisme electrice, hibride sau cu motoare termice eligibile, inclusiv GPL/GNC.
Aprobarea dosarelor se realizează în cadrul procedurii derulate de AFM, iar beneficiarii trebuie să respecte termenele și condițiile prevăzute în ghidul de finanțare.
Ce valoare au ecotichetele în Programul Rabla Auto 2026
Suma acordată prin Rabla Auto 2026 diferă în funcție de tehnologia de propulsie a vehiculului nou. Pentru persoanele fizice, valorile ecotichetelor sunt următoarele:
18.500 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;
12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.
Aceste valori reprezintă sprijinul financiar prevăzut de program, acordat în condițiile stabilite prin ghidul oficial. Solicitanții trebuie să verifice eligibilitatea autovehiculului și să parcurgă toate etapele administrative necesare.
Până când se pot face înscrieri la Rabla Auto 2026
Potrivit informațiilor publicate de AFM, sesiunea pentru achiziția autovehiculelor cu propulsie termică și a celor hibride este programată să rămână deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.
Pentru noile înscrieri redeschise în august, instituția a pus la dispoziție aproximativ 93,74 milioane de lei, provenite din sumele rezervate anterior pentru care nu au fost finalizați toți pașii procedurali.
Disponibilitatea efectivă a fondurilor poate varia în funcție de categoria de vehicul și de stadiul sesiunii. Persoanele interesate trebuie să consulte informațiile actualizate publicate de Administrația Fondului pentru Mediu.
Ce trebuie să facă beneficiarii după înscrierea în program
După finalizarea înscrierii online, aplicația AFM generează un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetului solicitat, în limita bugetului disponibil.
Ulterior, solicitantul are la dispoziție 10 zile pentru a completa în aplicație seria de șasiu a autovehiculului uzat, pentru a încărca documentele cerute prin ghidul de finanțare și pentru a selecta un producător validat.
După obținerea statutului de beneficiar aprobat pentru finanțare, persoana fizică trebuie să respecte și termenul prevăzut pentru casarea și radierea autovehiculului uzat. Conform informațiilor AFM, acest termen este de 60 de zile, iar documentele justificative trebuie încărcate în aplicația informatică.
Unde pot fi consultate listele cu dosarele aprobate la Rabla Auto 2026
Listele solicitanților aprobați sunt publicate pe site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu, în secțiunea dedicată programului Rabla Auto pentru persoane fizice.
Cei care au depus o cerere pot verifica acolo stadiul dosarului și informațiile privind pașii necesari pentru finalizarea procedurii.
Informațiile oficiale despre Programul Rabla Auto 2026 sunt disponibile pe site-ul AFM: https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php
Programul continuă să ofere sprijin financiar pentru înlocuirea autovehiculelor vechi și încurajarea achiziției de mașini noi, cu respectarea condițiilor de eligibilitate și a bugetelor disponibile pentru fiecare categorie.
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