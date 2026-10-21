Ryanair avertizează că prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ și reduce mai multe rute

Publicat 21 oct. 2026, 11:00 Sursă capital

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a anunțat că prețurile biletelor de avion vor crește semnificativ în 2027, pe fondul scumpirii petrolului. Compania reduce simultan operațiunile din Belgia.

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