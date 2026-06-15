Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la Summitul G7, transmisiune specială pentru "Culisele Statului Paralel" - VIDEO

Din centrul deciziilor planetare care se iau la Summitul G7 din Franța, Ana‑Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, a realizat o relatare specială pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu.
"Transmit special pentru Culisele Statului Paralel de la Evian, acolo unde s-a deschis luni unul dintre cele mai tensionate summituri G7 din ultimii ani. Prima zi a stat sub semnul unui singur om și al unei singure reușite: Donald Trump și acordul‑cadru cu Iranul.
Liderii G7 au sosit la Evian la doar câteva ore după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord‑cadru care deschide o fereastră de 60 de zile de negocieri, practic, calea spre încheierea războiului declanșat de loviturile americane.
Este subiectul care domină tot summitul și, lucru rar, aliații europeni au fost nevoiți să recunoască reușita. Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și Canada au emis o declarație comună prin care salută acordul drept un moment de oportunitate pentru restabilirea stabilității regionale și a economiei globale.
La sosire, întrebat de jurnaliști, Trump a fost scurt și relaxat: „Totul este foarte frumos”, a spus înainte să intre în hotel. Urmează o întrevedere față în față cu Emmanuel Macron, aflat, de altfel, la ultimul său summit G7 înainte de a părăsi funcția anul viitor. Iar Ucraina intră în scenă mâine. Zelenski a spus că a avut o conversație foarte bună cu Trump despre conflict și vine marți la o sesiune dedicată războiului. Pe masa liderilor mai sunt și competiția cu China, inteligența artificială și siguranța copiilor în mediul online. De la fața locului vă voi ține la curent cu fiecare mișcare", a transmis Ana Maria Păcuraru, trimis special la summitul G7 din Evian, singurul jurnalist român care se află în delegația media americană, pentru Realitatea Plus TV.