Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne: „Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu de ministru de interne.”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că lupta împotriva traficului de droguri reprezintă una dintre principalele priorități ale mandatului său, în contextul unei operațiuni desfășurate în județul Hunedoara, unde polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au împiedicat distribuirea unor droguri de mare risc prezentate drept parte a unor „ritualuri spirituale”, scrie umpmv.eu.
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj de susținere pentru structurile antidrog ale Poliției Române și pentru procurorii DIICOT, după operațiunea desfășurată recent în județul Hunedoara, în care autoritățile au împiedicat distribuirea unor droguri de mare risc sub pretextul unor „ritualuri spirituale”.
Potrivit ministrului, intervenția este importantă deoarece substanțele au fost confiscate înainte de a ajunge la consumatori și evidențiază adaptarea autorităților la metodele tot mai sofisticate folosite de rețelele de trafic.
„Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu de ministru de interne”, a afirmat Cătălin Predoiu.
Operațiunea din Hunedoara, prezentată drept un exemplu de prevenire
Predoiu a subliniat că acest caz scoate în evidență o metodă de distribuire pe care a descris-o drept înșelătoare, în care consumul de droguri ar fi fost mascat prin pretinse terapii sau ritualuri considerate aparent inofensive.
În același timp, ministrul a apreciat activitatea polițiștilor antidrog și a procurorilor DIICOT, despre care spune că au demonstrat capacitatea de a identifica și destructura grupări de trafic indiferent de tacticile utilizate.
Sute de operațiuni și mii de traficanți trimiși în fața legii
Șeful MAI a precizat că Poliția Română desfășoară de peste trei ani operațiuni antidrog în mod constant și că, în această perioadă, au fost realizate sute de acțiuni, au fost destructurate sute de grupări de trafic și mii de persoane au fost trimise în fața justiției.
Predoiu a făcut referire și la o operațiune internațională recentă, în cadrul căreia autoritățile române au participat la destructurarea unui grup infracțional și la capturarea a aproape două tone de droguri de mare risc.
Apel pentru noi politici antidrog și protecția polițiștilor
Ministrul a susținut că fenomenul traficului de droguri reprezintă o provocare de lungă durată, pe care a descris-o drept un flagel european și global, și a afirmat că succesul combaterii acestuia depinde atât de acțiunea instituțiilor statului, cât și de educația din familie, școală și societate.
Totodată, Cătălin Predoiu și-a exprimat speranța ca viitorul Guvern să mențină combaterea traficului de droguri printre priorități, să aloce resurse suplimentare pentru implementarea unor noi politici antidrog și pentru continuarea aplicării Foii Europene de Parcurs Antidrog.
În mesajul său, ministrul a cerut și Parlamentului să analizeze posibilitatea instituirii unui statut special pentru polițiștii antidrog, care să recunoască riscurile profesionale asumate de aceștia și importanța activității lor.
Declarația integrală a ministrului Cătălin Predoiu:
”Se cuvine să remarcăm operațiunile de succes în lupta antidrog, cum este cea desfășurată recent în Hunedoara.
Sub aparența unor „ritualuri spirituale”, un număr de cetățeni urmau să fie intoxicați cu droguri de mare risc.
Polițiștii antidrog, în cooperare cu procurorii DIICOT, au oprit și stopat operațiunea de trafic de droguri.
Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu de ministru de interne.
Poliția Română, prin polițiștii luptători antidrog, lansează de mai bine de trei ani, periodic, cadențat, în continuu, operațiuni antidrog.
S-au adunat sute de astfel de acțiuni, sute de grupuri de trafic destructurate, mii de traficanți trimiși în fața legii.
Primesc săptămânal rapoarte despre capturi și grupuri destructurate.
Dar, de ce este important de remarcat în mod special acest caz?
În primul rând, pentru că polițistii luptători antidrog au oprit drogurile înainte ca acestea să ajungă la oameni.
În al doilea rând, pentru că acest caz prezintă o metodă foarte înșelătoare de distribuție a drogurilor: pretinse terapii sau ritualuri, atractive și aparent inofensive.
În al treilea rând, demonstrează capacitatea structurilor noastre antidrog de a se adapta tacticilor noi folosite de traficanți, de a-i căuta și destructuraoriunde ii prindem, aducându-i în fața legii.
Așa cum, de asemenea, au făcut recent și într-o operațiune internațională de amploare, când au destructurat un grup internațional și capturat aproape două tone de droguri de mare risc.
Știu, că această luptă este permanentă si de lungă durată, știu că traficul de droguri este un flagel global, o afacere de 30 miliarde de euro anual doar în Europa,știu că toate țările europene sunt grav afectate de acest flagel și că el afectează și România, știu că succesul depinde covârșitor de educația din familie, de la școală, din societate, dar, știu la fel de bine că noi ne vom face partea noastră, vom continua să lansăm operațiuni bine gândite, planificate, folosind întreaga resursă aflată la dispoziție.
Și, sper, ca viitorul guvern cu puteri depline să continue prioritizarea luptei antidrog și să ii aloce resurse.Și pentru această prioritate, avem nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, pentru că dorim să lansăm politici noi antidrog, metode noi de combatere a traficului, să continuăm aplicarea ,,Foii Europene de Parcurs Antidrog”.
Luptând antidrog, luptăm și pentru tinerele generații, luptăm pentru viitorul României.
Sper, de asemenea, ca Parlamentul să construiască legislativ un statut special pentru luptătorii antidrog, protejându-i, recunoscându-leriscurile pe care și le asumă și importanța muncii lor.
Până atunci, dragi polițiști luptatori antidrog și procurori DIICOT, vă mulțumesc și vă felicit pentru recentele operațiuni.
Vă cer să continuați îndârjiți această luptă. De ea depinde cum va arăta societatea noastră mâine și mai departe.”