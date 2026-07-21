Cristoiu, scenariu halucinant: „Guvernul Bolojan rămâne la Palatul Victoria până în 2028”

Publicat 21 iul. 2026, 14:49 Sursă Realitatea PLUS

Scenariu halucinant lansat de Ion Cristoiu. Analistul Realitatea PLUS este de părere că Guvernul condus de premierul demis, Ilie Bolojan va rămâne la putere până în 2028 când vor avea loc următoarele alegeri, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ion cristoiuilie bolojan