Politica· 1 min citire

Culisele Statului Paralel, ora 20:55! Anca Alexandrescu aruncă în aer toate scenariile secrete. Cine este cu adevărat Siegfried Mureșan?

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat21 sept. 2026, 17:37
SursăRealitate Plus

Păpușarii din umbră au fost deconectați! În această seară, Anca Alexandrescu aruncă în aer toate scenariile secrete la Culisele Statului Paralel, de la 20.55! Cine este cu adevărat Siegfried Mureșan?

Aflați de la noi cum a fost creat în laboratoarele de la Bruxelles pentru a prelua controlul României și ce legături ascunse are cu penala Monica Macovei. Care este miza uriașă din spatele numirii sale, după ce miliardele din SAFE au luată calea Germaniei?

Aflați totul de la Televiziunea Poporului, Anca Alexandrescu vine cu dezvăluiri incendiare care vor zdruncina scena politică!

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