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Dan Dungaciu:”La următoarele alegeri va reveni scenariul Iliescu–Vadim. Partidele tradiționale vor dispărea din România”

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat20 iul. 2026, 07:48
Actualizat20 iul. 2026, 07:50
SursăRealitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat, duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că sistemul pregătește propaganda împotriva patrioților pentru următoarele alegeri, în care o tabără va fi prezentată drept cea bună, iar cealaltă, drept cea rea. Liderul suveranist a subliniat că partidele politice tradiționale, precum PSD și PNL, vor dispărea treptat.

”O campanie electorală echitabilă ar putea duce AUR la 40%”

”O campanie electorală cu posibilitatea AUR de a-și exprima mesajele și de a arăta și celor care încă nu sunt convinși că partidul AUR nu este un partid extremist, o asemenea campanie, la capătul căreia va fi un AUR la 40%, evident că va arunca în aer cordonul sanitar și domnul Nicușor Dan nu va mai putea să meargă pe dihotomia de care are nevoie pentru al doilea mandat, adică o dihotomie de tip Iliescu versus Vadim sau Chirac versus Le Pen, adică cel bun care trebuie să fie votat oricum pentru că este cel mai mic rău posibil și cel rău care nu poate fi acceptat pentru că se află într-un colț într-un colț al politicii naționale și respective europene”, a declarat Dan Dungaciu.

”AUR nu va deveni ca ei”

Liderul suveranist a subliniat că ”AUR ca să fie acceptabil pentru PSD trebuie să devină ca ei, ca cei cu care PSD-ul a guvernat până acuma. Ori asta nu se poate”

”În primul rând că este și absurd și nepoliticos și o arogant să ceri unui partid să își schimbe doctrina dacă vrei să stai de vorbă cu el și în al doilea rând, că asta oricum nu se poate pentru că AUR nu va deveni ca ei. Vina este a lor. Ca să încheiem aceste discuții, noi am spus de mult că este o singură soluție. Ei se învârt acuma în jurul cozii fără să găsească nicio soluție, fără să aibă curajul să ia o decizie, pregătindu-și până la urmă, poate că așa trebuia să se întâmple, sfârșitul partidelor de mainstream. Poate că așa ar fi trebuit să se întâmple și asistăm astăzi la o schimbare majoră de ciclu politic în România”, a mai spus prim-vicepreședintele AUR.

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