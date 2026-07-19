Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Coeficientul umilinței! Guvernul a stabilit că un medic care salvează vieți valorează mai puțin decât birocrația de stat”

Deputatul AUR și vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Sorin Muncaciu, critică forma legii salarizării unitare publicată de Guvern, care prevede ca medicii primari să fie încadrați la un coeficient inferior față de alte funcții administrative și de conducere. Sorin Muncaciu contestă ierarhia valorilor pe care legea o creează și cere reanalizarea grilei de salarizare pentru personalul medical.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sorin muncaciu