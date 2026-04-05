Politica
Donald Trump, avertisment dur către Iran privind Strâmtoarea Ormuz: „Veți trăi în Iad”
5 apr. 2026, 15:48
Actualizat: 5 apr. 2026, 15:48
Donald Trump
Articol scris de Scris de Realitatea de Vaslui
Sursă: realitatea.net
Donald Trump a transmis duminică după-amiaza un mesaj extrem de dur la adresa Iranului pe rețeaua Truth Social.
Impactul conflictului asupra transporturilor energetice
Conflictul declanșat la 28 februarie a dus la blocarea aproape totală a transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial.
Blocajele au provocat perturbări majore în aprovizionarea globală cu țiței și au alimentat creșterea accelerată a prețurilor carburanților, amplificând tensiunile economice internaționale.
Citește și:
- 22:09 - Susținătorii președintelui întorc armele. Oamenii propagandei se leapădă de Nicușor Dan: „Ne-a mințit uitându-se în ochii noștri!”
- 21:48 - Donald Trump: „Sunt șanse mari să ajungem la un acord cu Iranul până mâine. Dacă nu, iau în considerare să arunc totul în aer!”
- 16:46 - O fabrică importantă din România, cumpărată de un afacerist ucrainean cu legături controversate
- 16:29 - Ilie Bolojan, la 22 de ani de NATO: Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere pentru România
Mai multe articole despre
