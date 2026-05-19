Olguța Vasilescu aruncă bomba: „Este foarte posibil ca să strângem aceste 233 de voturi. Cred că ar mai putea să dureze vreo săptămână această criză”

Într-o interventie în exclusivitate la Realitatea PLUS, Olguța Vasilescu a susținut că PSD poate construi o majoritate parlamentară chiar și fără formula clasică de coaliție și spune că partidul nu exclude nici varianta unui guvern minoritar sprijinit de alte grupuri parlamentare.

După consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, primarul Craiovei a vorbit despre tensiunile din negocieri, despre refuzul PSD de a-l accepta pe Ilie Bolojan în funcția de premier și despre scenariile luate în calcul pentru formarea viitorului Executiv. Lia Olguța Vasilescu a afirmat inclusiv că Ilie Bolojan „este în campanie electorală pentru funcția de președinte al României” și a acuzat USR că ocupă rapid toate funcțiile lăsate libere de PSD după retragerea de la guvernare.

Consultările de la Cotroceni și variantele discutate

Anca Alexandrescu: Doamna Vasilescu, care este concluzia PSD-ului după întâlnirea de astăzi cu președintele Nicușor Dan?

Olguța Vasilescu: Bine, concluziile le-a prezentat domnul președinte Sorin Grindeanu. Eu știu că s-a intrat la discuțiile de la Cotroceni cu mai multe variante. Oricare dintre ele poate să fie până la urmă aleasă de președintele Nicușor Dan.

Sigur, prima variantă cu care am venit este cea pe care o știți cu toții, că putem face parte din aceeași coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru. Poate nu în totalitate aceeași coaliție.

Anca Alexandrescu: Adică fără USR vreți să spuneți?

Olguța Vasilescu: Deocamdată nu este cazul să dezvolt mai mult, dar numărul de voturi ar fi posibil și fără unul dintre partidele care au fost în coaliție, sau fără o parte dintr-un partid care s-a aflat în aceași coaliție, dacă, bineînțeles, nu se dorește sub nicio formă să se facă alianță cu Partidul Social-Democrat, fără de care vechea coaliție nu ar putea să întrunească numărul necesar de voturi în Parlament. Asta cred că este clar pentru toată lumea.

PSD ia în calcul și un guvern minoritar

A doua variantă, sigur, este aceea de a accepta un premier politic din partea Partidului Național Liberal, având în vedere că ei trebuiau să guverneze până la finalul anului, să aibă funcția de prim-ministru.

Anca Alexandrescu: Adică, spuneți că mai este în vigoare acel protocol?

Olguța Vasilescu: Deocamdată protocolul respectiv nu s-a denunțat decât public, nu s-a semnat nimic altceva, dar a fost o înțelegere, dacă vreți, un gentleman agreement, ca să nu mai vorbim de protocoale acum.

Există, sigur, și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD și cred că putem să strângem voturile necesare. Și spun asta pentru că am tot văzut în spațiul public în ultimele zile că nu se dorește o guvernare împreună cu PSD-ul de la PNL și de la USR. În condițiile în care matematic știm cu toții că nu se poate fără PSD. Și nu excludem nicio variantă a unui premier tehnocrat cu miniștri politici, desigur, dar și aici depinde de cine va fi nominalizarea care va fi făcută, pentru că nu cred că putem accepta orice nominalizare pe un premier tehnocrat.

Anca Alexandrescu: Care este varianta care convine cel mai mult PSD-ului?

Olguța Vasilescu: Prima variantă în care se reface coaliția, dar fără Ilie Bolojan. Poate așa, fără fragmente din această coaliție.

Discuțiile despre voturi și susținerea din Parlament

Anca Alexandrescu: Fragmente din această coaliție însemnând bucăți din PNL și poate și din USR?

Olguța Vasilescu: Chiar nu aș vrea să dezvolt pentru că am văzut astăzi ceea ce am declarat în spațiul public s-a întors pe toate părțile și s-a spus la un moment dat că eu aș fi declarat că numărul de voturi pe care îl așteptăm în parlament ar fi din partea anumitor partide, ceea ce nu este adevărat pentru că eu m-am ferit ca să spun care ar fi partidele sau grupurile care ar putea să susțină un guvern minoritar PSD.

Anca Alexandrescu: Am făcut o socoteală împreună cu colegii mei și un guvern în jurul PSD-ului alături de UDMR, alături de cealalte minorități. Poate și de câteva fragmente de la suveraniști, pentru că doamna Anamaria Gavrilă deja a anunțat după ieșirea de la Cotroceni că va susține un guvern pro-occidental. Ați putea să faceți vreo 225 de voturi și poate să mai luați, înțeleg eu, și de pe la PNL. Înțeleg că până la 25 de voturi ar fi disponibile pe la PNL.

Olguța Vasilescu: Acesta este un scenariu dintre cele patru pe care le avem. Nu este primul scenariu, din cauza asta nici nu vreau să-l dezvolt, dar aduceți-vă aminte că acum trei săptămâni se spunea că nu vom reuși să strângem numărul necesar de voturi în Parlament pentru a trece moțiunea. Și iată că s-au strâns 281 de voturi. Deci cred că este foarte posibil să strângem cele 233 de voturi necesare.

Relația cu AUR și poziția lui Nicușor Dan

Anca Alexandrescu: De ce AUR a fost bun să semnați împreună moțiunea de cenzură dar nu e bun să formați o guvernare?

Olguța Vasilescu: Este un scenariu pe care președintele l-a exclus din start. A spus că nu va da mandatul vreunui partid care va face coaliție cu AUR-ul. În ceea ce mă privește, eu aș putea să-l citez pe domnul Fritz, care spunea că dacă sunt oameni îngrijorați de soarta țării, la alte partide putem discuta cu ei. La fel pot să-l citez și pe domnul Fenechiu, care a spus cam același lucru, că parlamentarii de la partidul AUR, de exemplu, nu sunt toți extremiști. Eu doar v-am citat din doi interpolitici de la celelalte partide politice. Am înțeles foarte bine mesajul.

Acuzații la adresa USR și PNL

Anca Alexandrescu: Care este pasul următor pe care îl face PSD-ul? Pentru că, așa cum vedeți, deși domnul Bolojan și PNL-ul spun că sunt în opoziție, nu contenesc împreună cu cei de la USR în a face restructurări în guvern, lucru care este complet interzis unui guvern interimar. Nu poate să aibă astfel de politici, ci doar administrare. Și mai mult de atât, anulează licitații, schimbă oameni, își pun oamenii lor în funcții, ca să se asigure că rămân bine înfipți. Ce va face PSD-ul mai departe? Pentru că va fi foarte complicat cu asemenea abordare să schimbați politica.

Olguța Vasilescu: Eu nu înțeleg cum este posibil să spui că vrei să intri în opoziție și, în același timp, să faci zilnic angajări și să înlocuiești în funcții oameni care și-au dat demisia din aceste funcții și care erau de la Partidul Social Democrat. Noi, când am anunțat că ne retragem în opoziție, că nu mai putem să stăm în acest guvern, am retras toți oamenii. Eu pot să vă spun că toți secretarii de stat și toți miniștrii și toți prefecții și-au dat demisia în aceeași săptămână. Deci, dacă noi ne-am retras oamenii, nu înțeleg de ce, dacă vor să intre în opoziție, nu fac același lucru. Se fac zilnic angajări pe aceste posturi din partea USR, în principal. Deci toate posturile lăsate libere de către PSD sunt la ora actuală imediat umplute cu cei de la USR.

Măsurile pregătite de PSD

Anca Alexandrescu: Dacă PSD-ul ar reuși o formulă guvernamentală în jurul său, care sunt măsurile pe care PSD-ul dorește să le ia imediat ce va reveni la guvernare?

Olguța Vasilescu: Sunt colegi de-ai mei care la ora actuală lucrează la niște măsuri. N-aș vrea să fiu eu cea care le anunț. Dar mare parte dintre ele, cred că le cunoașteți și dumneavoastră, pentru că mulți colegi de-ai mei le-au prezentat deja. Când se vor lua aceste măsuri? În primul rând trebuie să ajungem la guvernare, să reușim să investim în guvern. După care putem să discutăm despre aceste măsuri, dar este foarte clar că nu vom repeta greșelile pe care le-a făcut Ilie Bolojan, care nu a vrut să aibă niciun fel de discuție cu nimeni atunci când a fost prim-ministru în această coaliție și care, din păcate, a lovit în cele mai vulnerabile categorii sociale.

Ironii la adresa sondajelor

Anca Alexandrescu: Ați văzut sondajul de opinie, ați zis sondaj care a apărut astăzi de la INSCOP?

Olguța Vasilescu: Eu m-am distrat foarte tare, să știți. Foarte tare m-am distrat.

Anca Alexandrescu: Conform acestui așa-zis sondaj, PSD-ul a picat pe locul 3, v-a depășit PNL-ul. Ce părere aveți despre această chestiune?

Olguța Vasilescu: Păi, după același sondaj de opinie, acum ar trebui să fie președintele României Mircea Geoană. Adică în momentul când te decredibilizezi atât de mult cu alte sondaje dinainte, nu mai poți să ai pretenția să te ia cineva în serios.

Cât ar putea dura criza politică

Anca Alexandrescu: Ce se va întâmpla sau cât de mult credeți că va dura această criză până când se va ajunge la o majoritate pentru a avea un guvern? Oamenii sunt extrem de îngrijorați, așa cum am văzut astăzi dintr-un alt sondaj CURS, oamenii sunt preocupați de nivelul de trai și de inflație. 81% dintre români sunt preocupați de această chestiune.

Olguța Vasilescu: Păi asta nu depinde de noi, asta depinde foarte mult de președintele României și de anunțul pe care îl va face în perioada următoare. Cred că ar mai putea să dureze vreo săptămână această criză.

Anca Alexandrescu: Președintele a spus că va face următoarele negocieri atunci când se va ajunge la o majoritate. Eu înțeleg că astăzi, totuși, domnul Grindeanu i-a spus domnului Nicușor Dan că PSD-ul poate face o majoritate.

Olguța Vasilescu: Exact, asta spuneam, că majoritate nu înseamnă neapărat să ai 60% în Parlament. Majoritate înseamnă să ai 233 de voturi. Și este foarte posibil ca să strângem aceste 233 de voturi. Sigur că un guvern care reușește să strângă un număr mai mic de voturi, adică gen 50% plus 1 față de 60%, nu este un guvern care să stea confortabil. Pe de altă parte, este un guvern care poate să investească și un guvern care poate să ia niște decizii.

Atacul la Ilie Bolojan și discuția despre prezidențiale

Anca Alexandrescu: Dar de ce credeți că domnul Bolojan s-a lăsat legat cu lanțuri de putere și nu mai vrea să plece când este foarte clar că peste 80% dintre români spun că România merge într-o direcție greșită după deciziile pe care inclusiv susținătorii domnului Nicușor Dan sunt nemulțumiți de deciziile și politicile economice? Chiar și oameni din USR au spus că decizia de creștere a taxelor și tot ceea ce a făcut din punct de vedere economic Ilie Bolojan, au dus țara într-o situație aproape de Junk la nivel internațional.

Olguța Vasilescu: Ilie Bolojan este în campanie electorală pentru funcția de președinte a României, dar domnul Ilie Bolojan uită faptul că este peste patru ani. Alegerile sunt abia peste patru ani.

Noi știm din experiență că este aproape imposibil să suspendi un președinte. Nu numai că îți trebuie voturile din Parlament, îți trebuie și o decizie a Curții Constituționale, îți trebuie și un vot al electoratului, care trebuie să fie într-o mare măsură prezent la vot. Deci este foarte greu.

Anca Alexandrescu: Deci nu credeți în varianta unor alegeri anticipate. Mai ales că nici nu există lege în momentul de față.

Olguța Vasilescu: Vă spun că mi-e greu să cred în varianta alegerilor anticipate, pentru că eu cred că se va învesti un guvern. Dacă se va da un mandat, eu cred că va fi votat.

Anca Alexandrescu: Deci spuneți dumneavoastră că probabil într-o săptămână o să avem o propunere de premier și o variantă de guvern?

Olguța Vasilescu: Bun, este o estimare de-a mea, că nu am de unde să știu acest lucru cu exactitate.