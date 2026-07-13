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Gabriel Oprea, mesaj dur după tensiunile din Orientul Mijlociu: România trebuie să își consolideze apărarea și să accelereze investițiile strategice

Gabriel Oprea

Gabriel Oprea

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 iul. 2026, 11:00

Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP), afirmă că evoluțiile din Orientul Mijlociu impun o atenție sporită din partea României și solicită consolidarea capacităților de apărare, accelerarea investițiilor strategice și utilizarea eficientă a fondurilor europene destinate securității și infrastructurii.

Într-un comunicat de presă, UMPMV și PPMP transmit că urmăresc cu maximă atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune și al impactului acestora asupra securității și economiei internaționale.

„În contextul evoluțiilor deosebit de grave din Orientul Mijlociu și al tensiunilor care afectează securitatea regională și stabilitatea economică internațională, Uniunea Militarilor și Polițiștilor «Mihai Viteazul» și Partidul Pentru Patrie, Militari, Polițiști urmăresc cu maximă atenție situația”, se arată în comunicat.

Potrivit organizației, menținerea păcii și respectarea normelor internaționale trebuie să rămână obiective esențiale ale comunității internaționale.

„Considerăm că apărarea păcii, respectarea dreptului internațional, protejarea libertății navigației și evitarea extinderii conflictelor trebuie să reprezinte obiective prioritare ale comunității internaționale”, transmite UMPMV.

Gabriel Oprea susține că România trebuie să profite de fondurile europene disponibile pentru consolidarea securității naționale și dezvoltarea infrastructurii strategice.

„În același timp, apreciem că România trebuie să continue consolidarea capacităților sale de securitate și apărare, să accelereze investițiile strategice și să utilizeze eficient fondurile europene destinate dezvoltării infrastructurii și creșterii rezilienței naționale”, se precizează în comunicat.

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și Partidul Pentru Patrie, Militari, Polițiști își reafirmă sprijinul pentru măsurile care vizează consolidarea securității României și cooperarea cu partenerii euroatlantici.

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