LISTA cu liderii occidentali care „trebuie să plătească” pentru moartea lui Ali Khamenei. Trump, Macron și Merz, printre cei vizați - PRESĂ

Publicat 12 iul. 2026, 15:52 Sursă Realitatea.Net

Un cotidian iranian apropiat de aripa ultraconservatoare a regimului de la Teheran a publicat un infografic în care apar 13 lideri occidentali despre care susține că trebuie să răspundă pentru moartea fostului lider suprem Ali Khamenei. Printre cei vizați se numără președintele american Donald Trump, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

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