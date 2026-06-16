Advertising
Politica· 2 min citire
Hamas salută acordul dintre SUA și Iran și cere oprirea războiului din Gaza
Hamas
Publicat16 iun. 2026, 08:51
Sursărealitatea.net
Hamas a salutat luni acordul încheiat între Statele Unite și Iran pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, exprimându-și speranța că acesta va contribui și la reducerea violențelor din Fâșia Gaza.
Citește și
- 12:13Calcule politice înaintea deciziei finale: are Adrian Veștea susținerea necesară în Parlament?
- 12:09Adrian Veștea a negociat cu grupul parlamentar PACE - Întâi România. Ce au decis în urmă cu puțin timp
- 12:01UDMR își stabilește poziția față de viitorul Executiv. SURSE: Formațiunea ar putea susține Guvernul Veștea
- 11:49Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, întâlnire de taină. Ce au discutat cei trei lideri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News