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Fănel Bogos, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel, despre întâlnirea cu Ilie Bolojan. Ce i-a cerut premierului

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat31 aug. 2026, 07:13
Actualizat31 aug. 2026, 07:14
SursăRealitatea PLUS

Omul de afaceri Fănel Bogos a rupt tăcerea în privința întâlnirii cu Ilie Bolojan, în exclusivitate la emisiunea "Culisele Statului Paralel", moderată de Anca Alexandrescu. Afaceristul a declarat că i-a spus premierului că e victima unor abuzuri grotești, iar Premierul României a promis că se va interesa.

Fănel Bogos spune că s‑a întâlnit cu Ilie Bolojan pentru aproximativ un sfert de oră, o discuție scurtă, „din picioare”, în care i‑a cerut sprijin pentru a opri „abuzurile grotești” la care susține că este supus. Bogos afirmă că nu i‑a spus lui Bolojan că urmează să fie arestat, dar că acesta i‑a transmis că asemenea situații nu ar trebui să se întâmple în România și că va încerca să se intereseze.

Înainte de întâlnirea cu Bolojan, Bogos declară că a discutat și cu Cristina Trăilă, aproximativ o lună și jumătate mai devreme, fiind dus acolo de Mihai Barbu, liderul PNL Vaslui. Potrivit lui Bogos, Trăilă nu a reușit să rezolve problema, motiv pentru care situația ar fi fost „străcută la nivelul următor”. El mai spune că Florin Barbu „venea în permanență pe acolo”.

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